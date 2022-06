Gigi D'Alessio incanta Napoli e fa il pieno di ascolti in tv. Poi arriva Vanessa Incontrada

Carmen Guadalaxara 18 giugno 2022 a

a

a

“Mi chiedete perché un napoletano festeggia di venerdì 17? Guardate quanti siete, alla cattiva sorte non ci credono più nemmeno i napoletani”. Gigi D’ Alessio incanta la sua piazza Plebiscito. Una serata che si è aperta con un duetto speciale quello di Eros Ramazzotti con "Un'emozione per sempre" e "Più bella cosa". Gigi tiene banco e il pubblico di "Uno come te – Trent’anni insieme“, su RaiUno è incantato. Lo premiano gli ascolti con il 25% di share oltre 3milioni e mezzo di persone incollate sulla rete ammiraglia. «Ho chiesto a un mio amico, anzi un fratello maggiore, visto che è un po’ più grande di me...di condividere questo palco e cantare insieme il grande Renato Carosone». E sulle note di “Tu vuo' fà l'americano”, prima di una serie di hit immortali, irrompe sul palco Fiorello. Dal ritmo alle battute fulminanti: «Pensate che mentre di là ci sono tutti i ministri della Cultura - dice Fiorello, riferendosi al summit di Palazzo Reale - qui ci siamo io te, il re dei matrimoni e il re del karaoke». Poi il colpo da maestro, quando intonano insieme “Como suena el corazon” mashuppato con “The Wall” dei Pink Floyd.

Altro ospite della serata e tanto chiacchierata negli ultimi giorni Vanessa Incontrada. Salita sul palco di piazza del Plebiscito, la conduttrice di origini spagnole è stata accolta da D'Alessio con un piatto di mozzarelle, invitandola ad assaggiare uno dei prodotti tipici della Campania. In quegli stessi secondi dal pubblico si sono sollevati cori di ovazione per Incontrada, un "Sei bellissima" con cui il pubblico di Napoli ha voluto probabilmente dare una risposta alle polemiche dei giorni scorsi su di lei.

Tra i momenti più emozionanti gli omaggi a Lucio Dalla e a Pino Daniele, il duetto di Gigi con il figlio, il rapper Lda. Mentre Gigi comincia a recitare ”Si te veco” arriva sul palco il figlio Luca, lanciato da “Amici che canta “Quello che fa male”. “Oggi posso dire che sono il papà di Lda – ammette commuovendosi Gigi. C’è anche spazio per il duetto con Francesco Merola, figlio del grande Mario per "Cient’anne", il primo brano realizzato in carriera da Gigi. Per chiudere, un omaggio a Maradona: “Non giocava al pallone, ma giocava con il pallone». La telecamera punta sul pubblico, inquadra Lorenzo Insigne. E Gigi D'Alessio canta “Si turnasse a nascere”.

Il mio sogno - confida Gigi - è cantare al San Carlo. Nessun problema, replica Amadeus, altro super ospite della serata - vai al San Carlo e dì che ti ho mandato io. Presentazione in stile sanremese per “Non dirgli mai”, il brano portato al festival nel 2000, e il sogno si avvera. Gigi suona il piano nel Massimo partenopeo e canta accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Adriano Pennino. Un momento che ha fatto impazzire i social, con migliaia di tweet di apprezzamento per l'empatia dei napoletani, è stata la performance corale di “Guagliune” con Ivan Granatino, Samuarai Jay Enzo Dog, Lel Blade.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.