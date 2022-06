Grandi manovre tv, Alessia Marcuzzi più vicina a Rai 2. Nicola Savino lascia Le Iene: pronto a passare a Tv8

Marida Caterini 13 giugno 2022 a

Grandi manovre per la realizzazione dei palinsesti autunnali 2022 in Rai e Mediaset. Come ogni anno tra le due aziende televisive c'è un viavai di personaggi che vanno via, arrivano o restano o traslocano da una rete all'altra all'interno dello stesso gruppo. Tra conferme e cambi di casacca, si sta preparando la nuova stagione televisiva. Cominciamo da Mediaset che convalida buona parte dei programmi dell'anno precedente. Ma deve fare i conti con due partenze. Si tratta di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. L'ex padrona di casa del Grande Fratello, personaggio targato Mediaset da oramai molti anni, è data in arrivo a viale Mazzini. Per lei, secondo indiscrezioni accreditate, sarebbe pronto su Rai 2 un programma di prima serata il cui titolo dovrebbe essere Boomerissima. Tutto ciò dovrebbe accadere a novembre prossimo. E l'appuntamento dovrebbe essere un confronto tra generazioni, un mix tra show e reality la cui collocazione settimanale ancora provvisoria sarebbe quella del martedì. Tra le quattro e le cinque le puntate previste, forse anche sei.

Dopo un anno di sosta professionale il percorso della Marcuzzi non conduce più a Cologno Monzese. Già Stefano Coletta, responsabile della fascia intrattenimento prima time di viale Mazzini, ha detto esplicitamente che ci sono dei contatti con la Marcuzzi. Ma ha aggiunto: per ora nulla di deciso. Infatti bisognerà attendere il prossimo 28 giugno, quando la Rai presenta ufficialmente i suoi palinsesti, per avere una conferma.

Anche Nicola Savino è in procinto di lasciare Mediaset e il programma Le Iene che questa stagione ha condotto accanto a Belen Rodriguez. Prossima destinazione Sky, in particolare Tv8, il canale free della piattaforma satellitare reperibile al numero 8 del telecomando. Il cambio di casacca sembra sicuro. E ad attendere l'attuale opinionista de L'isola dei famosi ci sarebbe nientemeno che la riproposizione di Music farm, talent show andato in onda anni fa su Rai 2. Il programma tornerebbe sulla seconda rete, dove è atteso Savino, dopo oltre 15 anni dall'ultima edizione, la terza, condotta all'epoca da Simona Ventura. Ma l'ingaggio di Savino sarebbe ancora più ricco. Infatti dovrebbe essere previsto anche un nuovo game show in access prima time al posto di Guess my age. Savino mancava dalla Rai da cinque anni, durante i quali aveva condotto su Mediaset, oltre Le Iene molti altri programmi tra cui 90 Special e Back to school. Adesso un nuovo ricambio di casacca.

Per quanto riguarda l'azienda di viale Mazzini, ci sono personaggi che cambiano rete, altri che quasi certamente non rivedremo ed altri ancora in attesa di un nuovo ricollocamento. Non rivedremo, molto probabilmente Serena Autieri e Gigi Marzullo al timone di «Dedicato». Il programma del daytime pomeridiano del sabato di Rai 1 non è stato riproposto. E non dovrebbe esserci nei palinsesti autunnali della rete leader di viale Mazzini. Serena Autieri potrebbe essere ricollocata all'interno dell'azienda oppure per adesso essere in pausa. Attendono una ricollocazione per l'autunno-inverno 2022, anche altri due personaggi: Bianca Guaccero e Giancarlo Magalli. La Guaccero non tornerà al timone di Detto Fatto a settembre, perché il programma è stato cancellato dal pomeriggio della seconda rete. Il factual avrebbe avuto bisogno di una revisione della formula, ma Rai 2 ha preferito la soppressione. In attesa di un posto al sole autunnale televisivo, anche Giancarlo Magalli, che la scorsa stagione aveva condotto il quiz dal titolo Una parola di troppo. Il prodotto era stato, successivamente cancellato perché gli ascolti non rispondevano alle aspettative. E dopo essersi dedicato ad altro, tra cui la serie Don Matteo, adesso è in via di ricollocamento.

Last, but not least, il rientro di Alessandro Cattelan che dovrebbe quasi sicuramente cambiare rete ed arrivare su Rai 2. Per l'ex conduttore di X Factor e recentemente dell'Eurovision Song Contest accanto a Mika e Laura Pausini, sarebbe pronto un programma di seconda serata. Tre o quattro le puntate: una sorta di E poi c'è Cattelan, appuntamento che aveva gestito sempre su Sky Uno. Perle conferme ufficiale si attende la presentazione dei palinsesti.

