Giulio Raselli spera ancora nel GF Vip, ma per ora Alfonso Signorini lo snobba

07 giugno 2022 a

Giulio Raselli, ex volto di Uomini e donne, lo scorso anno era in procinto di varcare la soglia della casa di Cinecittà. Poi qualcosa è andato storto e il concorrente, nonostante la quarantena, è stato silurato. Oggi torna a parlare del Gf vip a RTL 102.5 News e svela di aver contattato Alfonso Signorini, genio indiscusso di un reality che per sei mesi tiene incollati praticamente tutti. Così, dopo i rumor su Max Felicitas, attore hard, spunta di nuovo Raselli. “L’ho contattato e sa che sono super pronto. Non mi ha ancora risposto, però è in attesa di risposta. Io porterei la mia simpatia. Mi piace fare il burlone, lo stupido in senso buono, divertirmi, divertire anche gli altri, e stare al gioco", dice. E poi parla dell'eventuale entrata in coppia con la sua fidanzata. "Perché no! Sarebbe sicuramente complicato, viversi per 24 ore diventerebbe molto più difficile. Mi è venuta un po’ di ansia“, svela ancora.

Raselli, che ha avuto una storia con Giulia, ora ha un nuovo amore. "Se sono uno di quei concorrenti che cade nel tranello o che resta fedele? Scusate ma ho un impegno. Ho un azienda, vado in ufficio di mattina, produciamo gioielli da 60 anni”, risponde alle domande provocatorie. E ne approfitta per ricordare a tutti che non è un ragazzo tutto Tatoo e muscoli, ma c'è anche altro: un'azienda di famiglia che porta avanti da tempo. Ce la farà ad arrivare al Gf vip? Tempo al tempo.

