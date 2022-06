Vasco Rossi infiamma il Circo Massimo. E tra i fan spuntano anche i Maneskin

Filippo Biafora 11 giugno 2022 a

Tutti al Circo Massimo per Vasco Rossi. Roma si riempie per il doppio concerto di Blasco, che ha richiamato un totale di 140mila persone tra la prima data, quella dell'11 giugno, e la seconda, quella di domenica 12 giugno. La Capitale ha risposto presente dopo gli anni di pandemia e nel suo centro nevralgico ha accolto il cantante rock, che per la prima volta si esibisce a due passi dal Colosseo. Già diverse ore prima dell'inizio del concerto i fan di Vasco hanno riempito il prato del Circo Massimo, aspettando con grande ansia e trepidazione lo show del loro beniamino.

Tra gli ospiti speciali della serata anche Ethan Torchio e Thomas Raggi, rispettivamente batterista e chitarrista dei Maneskin. Avvistato nella tribuna dedicata ai vip pure Francesco Montanari, attore romano conosciuto al grande pubblico per l'interpretazione del "Libanese" in Romanzo Criminale, serie televisiva che ha raccontato le vicende della Banda della Magliana.

