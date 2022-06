La tv dell'estate Rai punta su Caterina Balivo, Drusilla Foer e Nek

Marida Caterini 01 giugno 2022 a

Stefano Coletta nel suo nuovo ruolo di responsabile della direzione intrattenimento prime time di viale Mazzini, presenta quattro nuovi programmi che, nel corso dell’estate in arrivo dovranno accendere soprattutto Rai 2 e consentire a Rai 3 una nuova sperimentazione su tematiche considerate finora tabù sul piccolo schermo. Forte del gradimento di pubblico ottenuto su Rai 1 durante la sua gestione (+1.5% in prime time e +1.2% nella 24 ore), Coletta annuncia che i quattro programmi sono inseriti rigorosamente nell’ambito del servizio pubblico anche in questa nuova rivoluzione Rai che procede per settori e fasce orarie e non più per reti. Prossimamente vedremo: L’almanacco del giorno dopo con Drusilla Foer, Dalla strada al palco con il cantante Nek, Help! Ho un dubbio con Caterina Balivo e Sex con Angela Rafanelli. I primi tre appuntamenti coinvolgono la seconda rete, l’ultimo Rai 3. A cercare di restituire visibilità a Rai 2 inizia Drusilla Foer con L’almanacco del giorno dopo. Il programma va in onda a partire dal prossimo 6 giugno, dalle 19.50 alle 20.30 con scansione quotidiana dal lunedì al venerdì. «È una trasmissione iconica che ha rappresentato molto nel passato della tv. Ma oggi la comunicazione è del tutto cambiata. E noi ci adeguiamo. Prima durava solo sette minuti. Adesso arriviamo a mezz’ora di programma quotidiano e sarà un intrattenimento che spinge alla riflessione. Sono previste varie rubriche, la presenza di un pianista e del piccolo Topo Gigio» anticipa la Foer che sottolinea impegno, devozione e serietà nella gestione dell’appuntamento che va contro i maggiori notiziari nazionali. Ma non ci sarà nessuna ansia da prestazione.

È la volta di Nek al timone di Dalla strada al palco, quattro puntate in prima serata ancora sulla seconda rete. Si parte dal 28 giugno. «Il pretesto è di cercare nuovi artisti sconosciuti, ma non è certamente un talent», afferma Nek, «piuttosto un racconto di varie storie personali, emozionanti e coinvolgenti. Il programma si svolge in uno studio e saranno i vari giovani a recarsi in loco per farsi conoscere, esibirsi e narrare il proprio vissuto». Nek non si sottrare alle domande e, semplicemente, annuncia che potrebbe essere a Sanremo 2023 solo se avrà la canzone giusta. È la volta di Caterina Balivo che torna in tv con un programma tutto suo. Si tratta di Help! Ho un dubbio. Data di esordio il 28 e il 29 luglio e successivamente, ogni giovedì in seconda serata ancora sulla seconda rete. Dopo aver sottolineato di non essersi mai pentita delle scelte professionali precedenti perché allora c’erano altre priorità, la Balivo spiega il format: «racconteremo una umanità variegata, che si trova in dubbio sul fare una scelta ed è dinanzi ad un bivio. Protagoniste le persone comuni che saranno aiutate, nella loro decisione, dal pubblico in studio chiamato ad esprimersi su una delle scelte. A supporto della narrazione fatta dal concorrente, sono previsti videomessaggi di amici, conoscenti e parenti vari interessati a spingere il protagonista a fare una scelta piuttosto che un’altra. La Balivo, in vari momenti della narrazione, esorterà il pubblico a commentare ed a votare per trovare una soluzione al dubbio proposto». «Sono molto di più gli uomini, rispetto alle donne, ad avere dubbi su molti argomenti», conclude la conduttrice. Infine Angela Rafanelli presenta il suo programma Sex: sei puntate dal 5 agosto al 6 settembre su Rai 2 in seconda serata. «Sex è un programma innovativo ma necessario. Abbiamo trovato un giusto mix tra intrattenimento e informazione con un tono serio ma non serioso. E’ necessario non avere più paura di parlare di alcuni argomenti che sono stati considerati sempre tabù in televisione. Ci saranno ospiti ed esperti che ci aiutano e affronteremo tutte le sfaccettature dell’argomento» conclude la Rafanelli che da anni faceva pressione per la presenza di un programma sul sesso in tv.



