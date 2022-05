La gaffe del Tg3 fa infuriare i laziali: la conduttrice deve scusarsi in diretta

28 maggio 2022 a

Effetti collaterali di un trionfo atteso per anni. Durante un servizio del Tg3 Lazio sulla festa dei romanisti a Circo Massimo, il giorno dopo la conquista della Conference League a Tirana, è stato intervistato un ragazzo che indossava la maglia "Lazio me***".

Il dettaglio è sfuggito alla redazione del telegiornale ma non ai laziali più attenti. Così la conduttrice del Tg3 Lazio è stata costretta a scusarsi in diretta: "Ci scusiamo con i telespettatori per aver mandato in onda una persona che indossava una maglietta che insultava i tifosi della Lazio".

La gaffe ha fatto il giro del web e si aggiunge ai continui botta e risposta tra le tifoserie della Capitale.

