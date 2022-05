Quel malore era dovuto al Covid. Laura Pausini positiva dopo l'Eurovision

18 maggio 2022 a

«Ebbene sì, c'era qualcosa che non andava. Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così». In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Laura Pausini annuncia di essere risultata positiva al Covid.

La cantante aveva accusato un malore durante l'Eurovision a Torino. Nel corso della finale, Pausini si era sentita male dietro le quinte, spiegando in seguito che si trattava di un «calo di pressione». Per circa venti minuti Mika e Alessandro Cattelan hanno condotto lo show da soli.

«Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare», ha aggiunto la cantante che dovrà rinunciare a un concerto negli Stati Uniti. «Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire - ha scritto poi in un post - avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l'ora di vedere i miei fan in Florida».

La cantante conclude così: «Ora ho solo bisogno di guarire di nuovo e cercare nuove opportunità per riunirci in America... Spero presto! Vi amo tutti!».

