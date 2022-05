Cesara Buonamici si sposa con Joshua Kalman: nozze in Toscana per Lady Tg5

Francesco Fredella 17 maggio 2022 a

Cesara Buonamici ha detto sì. La storica conduttrice del Tg5 si è sposata. Una festa che per molti mesi è rimasta segreta: nessuna spifferata ai giornali, nessuna informazione sulla location. Poi sono spuntate le prime notizie, e anche le foto. Il Tgcom24 - Testata che fa capo al gruppo Mediaset - racconta di una festa in stile country per Cesara Buonamici e il marito Joshua Kalman. Nozze civili a Fiesole e poi i festeggiamenti con parenti, amici e colleghi sulle colline toscane, nella frazione di Montebeni. C'erano i volti del Tg5: il direttore Clemente Mimun, Dario Maltese e tanti altri ex come - ad esempio - Cristina Parodi con suo marito Giorgio Gori. Poi Cesare Prandelli e la compagna Novella Benini, l'economista Lorenzo Bini Smaghi, lo stilista Ermanno Scervino.



"Quanti ricordi bellissimi abbiamo insieme cara Cesara - scrive la Parodi sui social - in quegli anni in cui non si facevano foto coi telefonini e ci si parlava per davvero guardandosi negli occhi, senza mandare messaggi: 27 anni dopo il mio matrimonio è arrivato il tuo. Le cose importanti si possono aspettare a lungo. Sono felice di dividere di nuovo con te una promessa d’amore".

