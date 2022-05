Domenica In, per l'Eurovision c'è Andrea Scanzi: travolto dagli insulti. Rivolta social: "Anche qui!"

15 maggio 2022 a

a

a

A Domenica In is parla dell'Eurovision Song Contest culminato con la vittoria degli ucraini Kalush Orchestra e della loro "Stefania". DOmenica 15 maggio nel salotto di Mara Venier si analizza la mancata vittoria degli italiani, Mahmood e Blanco ma anche di Achille Lauro, in gara per San Marino. A discettare di musica e a dare i voti alle performance sono la discografica Mara Maionchi, l'autore televisivo Marino Bartoletti e il giornalista Andrea Scanzi.

Eurovision nel mirino degli hacker. Killnet prova a boicottare la finale

La prima volta di Lauro all'Eurofestival col brano Stripper è stata deludente, dicono un po' tutti i commentatori. Insomma, tanto fumo come il toro meccanico e poco arrosso, leggasi musica e testi. I tre tenori della critica arrivano poi a trattare il sesto posto di Mahmood e Blanco. "Non hanno vinto per vari motivi. Innanzitutto, far vincere l'Italia per due edizioni consecutive era qualcosa di difficile per molti. Sono sicuramente stati penalizzati dal fatto di aver cantato in italiano, molti non conoscendo la nostra lingua non hanno evidentemente capito la forza del testo di 'Brividi'. Ma sono due voci incredibili, due talenti clamorosi", dice Scanzi.

Il retroscena di Scanzi: “Draghi in difficoltà”. Sulle armi rischia la caduta del governo

Il giornalista del Fatto, tra l'altro, è stato preso di mira sui social per quella che molti hanno visto come una sovraesposizione mediatica. In altre parole, Scanzi è in tv tutti giorni a parlare di guerra, Russia e Ucraina, e lo chiamano anche per parlare di Eurovision. "Indigesto Andrea Scanzi accanto al grande Bartoletti", "Ma Scanzi pure a Domenica In?", "Come se non bastasse, Scanzi a rompere i co*** anche a Domenica In come sedicente esperto di musica" è il tenore di molti commenti visti su Twitter mentre andava in onda Domenica In.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.