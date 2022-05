Domenica In, Mara Venier ed Elisa scatenate e piccanti: le limonate a ritmo di musica

Valentina Bertoli 08 maggio 2022 a

Ospite d’eccezione a Domenica In, la cantante da record Elisa, dopo il successo a Sanremo, porta colore e risate in studio tra aneddoti divertenti e rivelazioni inedite. “Ho iniziato ascoltando i Pink Floyd in cameretta” si racconta Elisa. Subito la signora della domenica coglie l’occasione per scaldare l’atmosfera: “Eh le conosco bene quelle canzoni. Non sai le limonate”. Venier ed Elisa scatenatissime per la festa della mamma. La cantante con oltre 45 dischi di platino Elisa Toffoli, protagonista della puntata di domenica 8 maggio, ha indossato un completo arancione e si è presentata colorata, scintillante e piena di energia. Dopo essersi esibita al pianoforte con il brano “O forse sei tu”, canzone con cui ha conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo, la cantautrice dalle mille risorse ha raccontato come è nata la sua passione per la musica: “Mio cognato mi regalò la prima chitarra. Correvo in casa, cantavo e mi rintanavo nella cameretta per ascoltare i Pink Floyd”.

Mara Venier ha colto la palla al balzo: “Ah amore, non sai le limonate con quelle canzoni lì!”. Risate a non finire per la cantante che, allora, parlando del marito chitarrista, si è abbandonata al clima di festa: “Ci siamo conosciuti da giovanissimi, ma non ci siamo fidanzati subito”. La Venier ha chiesto quando fosse scattato l’amore ed Elisa, senza freni, ha detto: “Ci siamo messi insieme nel 2008. Nel frattempo abbiamo fatto un po’ di numeri”. La conduttrice divertita: “Ah, ce ne hai messo di tempo. Un po’ di Pink Floyd pure per te eh!”. Elisa non si trattiene e perde le ciglia applicate sugli occhi: “Non vedevo l’ora di venire qua. Non resisto con te!”.

