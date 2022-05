Domenica In, Katia Ricciarelli svela a Mara Venier il flirt con Alberto Sordi

Valentina Bertoli 01 maggio 2022 a

“Alberto Sordi è stato un flirt importante per me. Era gentile ma le rose che mi mandava non le pagava lui”: sorprendente l’intervento di Katia Ricciarelli a Domenica In, programma domenicale di Rai1. “Mi stai dicendo che era tirchio?” chiede sconvolta e divertita Mara Venier. A conquistare l’attenzione del pubblico del salotto d’Italia è stata, domenica 1 maggio, la confessione inattesa del soprano sulla breve relazione con Alberto Sordi.

A finire nel mirino della posta del cuore della padrona di casa, nella puntata del 1 maggio, è Katia Ricciarelli, soprano dalla rotonda maturazione artistica. La cantante lirica si presenta in studio elegantissima: sceglie un outfit total black impreziosito dal lurex ed è più raggiante che mai. Mara Venier non si fa scappare certo l’occasione di indagare sugli amori della sua ospite: “So che c’è qualcosa di bello nella tua vita ora”. La Ricciarelli schiva la provocazione della conduttrice: “Sì, il mio cagnolino”. Venier, senza ritegno risponde: “Sì, sì. Si chiama cagnolino adesso”. Dopo aver ripercorso le tappe di una carriera strabiliante, Katia Ricciarelli viene messa con le spalle al muro dalla signora della Domenica che le chiede di spiegare la natura del rapporto con Alberto Sordi. La replica della cantante è inaspettata: “Sordi è stato importante per me. Lui non voleva donne in casa. Era un uomo libero e a me andava bene così. I giornali scandalistici parlavano di noi. Secondo me era lui a chiamare i fotografi. Ha sempre avuto manie di protagonismo”. La confessione che ha gelato la conduttrice è però arrivata in un secondo momento: “Era carino con me, per carità. Mi mandava le cose, ma non pagava lui”. La Venier, curiosa, ha provato a capire meglio e, diretta, ha domandato: “Mi stai dicendo che era tirchio?”. Ricciarelli sorride a mezza bocca e lascia intuire la risposta.

