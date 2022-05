Teo Teocoli e Maurizio Costanzo, la telefonata in diretta a Domenica In

Valentina Bertoli 01 maggio 2022 a

A Domenica In lo sfogo sincero di Teo Teocoli: “Sto vivendo il momento più basso della mia carriera. Questo periodo di lontananza dalla televisione non mi rende felice”. Dopo aver mostrato le imitazioni più geniali dell’amatissimo cabarettista, la conduttrice dell’appuntamento domenicale di Rai1, Mara Venier, ha accolto le confessioni del suo ospite. “Si sono scordati di me. Le cose non sono andate come ho sperato”, si è raccontato senza filtri Teocoli e si è sbottonato: “Recentemente Maurizio Costanzo ha parlato di "Mai dire gol" (storico programma di Italia 1, ndr), ha ricordato chi ne ha fatto parte e mi ha nominato tra gli ultimi. Onestamente ho dato tanto per quel programma”. La Venier ha allora provato a fare luce sulla questione spinosa e Teocoli ha aggiunto: “Credo che Maurizio Costanzo abbia qualche risentimento nei miei confronti perché rifiutai il suo invito. Rifiutai di partecipare a ‘Buona domenica’”.

Venier, spontanea, prendendo il cellulare dalla tasca, ha lanciato una proposta: “Adesso provo a fare una cosa, vediamo se riesco”. A rispondere alla chiamata della conduttrice è stato proprio Costanzo: “Ciao Mara, vi sto seguendo. In quella trasmissione non ho detto il giusto. Ci tengo a chiarire, però, che la mia stima per Teo è sincera. È stato un bravo attore, leggermente sfortunato”. Mara Venier ha dunque rincarato la dose: “Maurizio, stai festeggiando i quaranta anni del Maurizio Costanzo show, Teocoli lo inviti?” “Volentieri” ha risposto lo storico giornalista. Pace fatta, l’imitatore, felice, ha fatto il verso a Costanzo e ha replicato commosso: “Ci vado volentieri. Mi sento sollevato. Mi rinforzi e mi dai gioia”.

