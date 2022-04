Domenica In, Raoul Bova e il siparietto hot con il décolleté di Mara Venier. Poi scatta il bacio

Valentina Bertoli 24 aprile 2022 a

A Domenica In Raoul Bova fa breccia nel cuore di Mara Venier. “Senti, senti, ho il cuore a mille” dichiara senza vergogna la conduttrice dell’appuntamento domenicale di Rai1. Lei gli prende la mano e la posa, all’altezza del décolleté, sulla sua blusa fantasia. L’attore imbarazzato sorride e le concede il gesto audace. Il siparietto tra i due porta nelle case degli italiani un carico di allegria e divertimento. La signora della domenica non resiste al fascino del sex symbol e scatta il bacio a stampo. Ospite della puntata del 24 aprile, Raoul Bova, attore con la faccia da bravo ragazzo e gli occhi verde mare, apprezzato e da poco scelto come sostituto di Terence Hill nell’amatissima serie “Don Matteo”, si presenta in studio raggiante per raccontarsi alla padrona di casa. La conduttrice non perde l’occasione per rendere l’ingresso dell’ospite frizzante e dice sogghignando: “Voglio fare uno scherzo a Raoul. Non so se dopo ‘sta sorpresa saremo ancora amici”.

L’attore viene accolto a suon di musica. I due ballano una mazurca e, tra un volteggio e l’altro, l’atmosfera si fa subito piccante. “Senti, senti. Come batte il cuore?” domanda Venier con il fiato corto. Fa segno a Bova di metterle una mano sul petto. “Fortissimo” risponde lui e si imbarazza. “Noi abbiamo iniziato insieme e la tua prima intervista l’ho condotta io. Voglio fare un omaggio alla tua strepitosa carriera” ha esordito Mara Venier per presentare il suo interlocutore e richiamare il pubblico all’ordine. “Dal 1992 hai lavorato ininterrottamente. Ti aspettavi una carriera così importante?” ha chiesto la conduttrice. “La tua domanda è molto calzante. Poco prima di venire qui ascoltavo la canzone ‘Scatola’ di Laura Pausini. Lì si fa riferimento all’andare indietro nel tempo. Quando non sapevo quale strada potesse prendere la mia vita, mi facevo trasportare dalle emozioni. Quel ragazzo pieno di sogni mi piace. Mi fa ancora compagnia” ha rivelato l’attore. “E quali sono i tuoi sogni oggi?” ha continuato Venier. “Non lo so. Vivere giorno dopo giorno. Raggiungere ogni obiettivo con energia positiva. Stare bene, è questo che vorrei. Poi andremo avanti” ha replicato lui.

Mara Venier ha allora scaldato l’atmosfera, colorando i suoi interventi con un veneziano misto al romanesco: “Dimme (dimmi) la verità, bello de (di) zia. Oggi sapevi di dover venire da me. Eri emozionato? Hai dormito stanotte?”. “Mi emoziono sempre, è vero. Con te non si sa mai cosa può succedere. Mi hai fatto rompere il ghiaccio con il gioco della mano sul cuore ed è stato un inizio col botto” ha ammesso Raoul Bova divertito. “So che hai fatto uno spot con Madonna e che l’hai baciata. Che tipo di bacio vi siete dati?”furba, ha indagato Venier. “C’è bacio e bacio. Famme (fammi) vedé (vedere). Io sono Madonna” ha rincarato la dose lei. “Ma Mara, ormai sono Don Massimo. Ci avviciniamo lo stesso?” ha replicato Bova e, dopo il bacio, ha ammesso ironicamente: “La mia compagna Rocio non sarà contenta”. Mara Venier si è abbandonata a una risata fragorosa e ha raccontato: “Mi ha mandato un messaggio Nicola, mio marito. ‘Il primo bacio è andato’ ha scritto. Ahó, se ti è piaciuto, lo ribacio!”. A concludere l’intervista è stato uno scambio tra i due sul ruolo che l’attore ha interpretato per la tredicesima stagione di ‘Don Matteo’, in onda su Rai1 ogni giovedì. “Quando mi è arrivata questa proposta non pensavo che potesse concretizzarsi. Ho voluto parlare con Terence Hill, mi sembrava doveroso. Lui mi ha detto ‘Vai e sii te stesso’” ha spiegato Bova. “Non mi guardare così, mi emoziono” ha detto alla conduttrice. “Come te (ti) guardo, amore della zia. Sono contenta, finalmente una persona normale!”.

