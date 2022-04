Chi trova a casa Mara Venier, la sorpresa di Pasqua riesce a metà: "Hai dimenticato le chiavi..."

Francesco Fredella 18 aprile 2022 a

La signora della domenica, Mara Venier (unica ed inimitabile), è seguitissima sui social. E tutto quel che fa diventa virale. Sempre. Per lei, però, è stata una Pasqua abbastanza complicata: la conduttrice, infatti, è stata costretta ad andare in onda a Domenica In senza voce. Quasi completamente afona. Ma al ritorno a casa ha trovato a sorpresa suo marito, Nicola Carraro. «Valeva la pena fare il giro del mondo pur di vederti», ha detto il marito della Venier. Che, però, ha lasciato le chiavi dietro la porta. Un piccolo inconveniente che, in pratica, non è sfuggito alla regina della domenica.

Nicola Carraro è sempre vicino a sua moglie ed è uno dei suoi più grandi fan, come ha sempre raccontato suoi social (dove, tra l'altro, è molto attivo). Per lui qualche giorno a Forte Dei Marmi per tornare, poi, nella Capitale per trascorrere qualche ora insieme alla moglie nel giorno di Pasqua. «Dopo aver capito che mia moglie non sarebbe mai potuta arrivare, sono ripartito Forte Dei Marmi-Roma ed eccomi qua giusto in tempo per la poesia pasquale», ha scritto Carraro pubblicando il video mentre sua moglie entra in casa.

Per la Venier, intanto, è un momento d'oro. Il suo programma, Domenica in, sta andando benissimo con ascolti molto alti. Infatti, si parla di un rinnovo per la prossima stagione, visto che la Venier mette insieme bravura e ottimi ascolti con una qualità altissima. Non a caso resta la regina della domenica per antonomasia. E la Rai lo sai bene.



