Non c'è pace per Will Smith: aria di divorzio con Jada Pinkett. Tensione alle stelle, guerra per il patrimonio

Nuovo schiaffo per Will Smith: arriva il divorzio da capogiro. Dopo lo schiaffo al performer Chris Rock per una battuta sui capelli di Jada Pinkett (che soffre di alopecia) durante la notte degli Oscar 2022, l’attore sarebbe sul punto di separarsi dalla madre dei suoi figli. Secondo numerose indiscrezioni, Smith e Jada si parlerebbero a malapena e lei vorrebbe tornare libera. Una gola profonda avrebbe rivelato a Heat Magazine che le cose non vanno bene già da tempo e a Hollywood lo sapevano tutti: “Dallo scandalo degli Oscar, la tensione tra i due coniugi è palpabile, se si arrivasse al divorzio sarebbe peggiore di quello tra Angelina e Brad Pitt”.

Al di là della sofferenza e del dispiacere per un matrimonio che finisce, c’è da capire come sarà diviso il patrimonio della coppia: circa 350 milioni di dollari tra proprietà, ville e possedimenti. I due attori sembravano legati da un amore molto profondo, incrollabile anche davanti ai tradimenti. Nel 2020, infatti, Jada Pinkett rivelò in tv di aver tradito suo marito con il rapper August Alsina. Will Smith dichiarò di aver superato le corna andando oltre “i pregiudizi e gli ostacoli della società e della morale cristiana” aggiungendo che a sua volta aveva frequentato altre donne.

