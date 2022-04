Will Smith punito dall'Academy dopo lo schiaffo a Chris Rock: bandito dagli Oscar per i prossimi dieci anni

Francesco Puglisi 08 aprile 2022 a

La serata degli Oscar è costata cara all’attore Will Smith per aver colpito Chris Rock sul palco, nel corso della cerimonia di consegna deli Oscar del cinema 2022. L’attore è stato bandito dagli Oscar e da tutti gli eventi dell’Academy per i prossimi 10 anni. La decisione è stata presa ieri, dopo una riunione del Consiglio dei Governatori dell’Academy, il quale ha ritenuto le azioni di Will Smith inaccettabili e dannose. L’attore aveva appena ritirato il massimo riconoscimento di Hollywood come miglior attore protagonista per l’interpretazione del padre delle sorelle Williams nel film «King Richard - Una famiglia vincente».

L’Academy ha manifestato un grande disappunto per non aver potuto affrontare la situazione nel corso della serata, in diretta televisiva mondiale, poiché impreparata ad un evento senza precedenti. Nonostante sia stato bandito, l’Oscar di Smith non è stato revocato e l’attore ha dichiarato di essere pronto ad accettare qualsiasi punizione, rispettando le decisioni dell’Academy.

Il Consiglio inoltre si è scusato di quanto accaduto con Chris Rock e ha espresso la propria gratitudine al comico per aver mantenuto la calma dopo lo schiaffo dato in diretta. In questo modo la cerimonia degli Oscar e lo spettacolo televisivo, nonostante il fuori programma, è potuto arrivare al termine della serata. Will Smith si era già dimesso dall’Academy preventivamente la scorsa settimana in attesa di una decisione.

L’attore poco dopo aver dato lo schiaffo in diretta tv al volto di Rock, per una battuta di pessimo gusto sul taglio di capelli della moglie, si era scusato con il comico, ma ormai era troppo tardi. Inevitabili le conseguenze del suo gesto, che ha suscitato scandalo e creato non poche polemiche nel tempio del cinema. La carriera dell’attore rischia di disgregarsi ulteriormente in quanto, per via dello scandalo, potrebbero saltare alcuni dei suoi prossimi progetti di altro profilo.

