Isola dei famosi, Zequila contro Roger Balduino, volano gli stracci. Lo scontro arriva in tribunale?

“Eri ubriaco”: Zequila fa una rivelazione molto pesante contro uno dei concorrenti in diretta all'Isola dei famosi. Se tutto fosse vero potrebbe trasformarsi in un vero terremoto. Ed è subito choc all’Isola dei famosi perché le accuse mosse da Zequila nei confronti di uno dei naufraghi sono molto gravi. E potrebbero costare caro ad Antonio Zequila, che si scontra con il modello Roger Balduino. Lui dice: “Sei un un bugiardo…Tu ci provavi con tutte…” e Zequila risponde con un’accusa choc: “Tu sei un bugiardo…Quando siamo arrivati in albergo prima di approdare a Cayo Cochinos ti sei presentato completamente ubriaco…Non dire sciocchezze…”.Quello che Zequila racconta è tutto da dimostrare, la vicenda potrebbe finire in tribunale se il modello decidesse di denunciarlo.

Vladimir Luxuria difende Roger Balduino senza mezzo termini, e dice: “A noi non ci interessa questo”. La frase di Antonio Zequila potrebbe avere pesanti conseguenze e Luxuria chiede all’ex naufrago di non parlare di episodi che non hanno nulla a che fare con il programma. “No, questo non va bene…Ma cosa ci interessa…Ma dai, Antonio…Questo no…E se è arrivato ubriaco che ci interessa?”, dice Vladimir. Ilary Blasi prende in mano la situazione e ricorda a tutti che il gioco inizia quando i conforrenti mettono piede all’isola. Non prima.

