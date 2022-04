Isola dei Famosi, parte la bestemmia dei Cugini di Campagna: il video in diretta e la squalifica di Silvano

07 aprile 2022 a

a

a

Partito, sbarcato e ripartito. Record per Silvano, uno dei componenti della band musicale “I cugini di campagna”. Il concorrente è stato squalificato dall’Isola dei Famosi per aver pronunciato una bestemmia e questa sera (diretta alle 21.45 su Canale 5) la conduttrice Ilary Blasi gli comunicherà il provvedimento. Cosa è successo? Lunedì scorso, Silvano, dopo una quarantena di 10 giorni, si è tuffato dall’elicottero, è stato recuperato da un barchino e ha messo piede sulla spiaggia. Nemmeno il tempo di salutare che ha pestato un riccio ed è partita un’imprecazione blasfema catturata dal microfono dell’inviato Alvin intento a chiedergli se fosse felice della nuova avventura. L’espressione “Po**o D*” si è sentita abbastanza bene a casa, meno in studio dove è sfuggita sia a Blasi che agli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Il video ha iniziato a girare sui social e la produzione ha acquisito le immagini ed emesso il comunicato ufficiale: “A seguito di attente verifiche, effettuate sugli avvenimenti accaduti durante la scorsa puntata, Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano de ‘I Cugini di Campagna’ per l’espressione blasfema pronunciata durante la diretta”.

E così il musicista strappa il primato a Stefano Bettarini, cacciato dal GFVip4 due giorni dopo il suo ingresso per lo stesso motivo. Nel caso di Silvano è un peccato perché, neofita dei reality show, aveva portato una discreta dose di allegro trash a cominciare dallo slip-ino-ino oro luccicante sfoggiato per il debutto tv. Da notare che l’espulsione va in controtendenza rispetto alla prassi della manica (molto) larga adottata al GFVip6 dove diversi episodi non sono stati sanzionati come da regolamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.