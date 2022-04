Amici, esce Aisha. Alex è salvo. Lorella Cuccarini piange

09 aprile 2022 a

Ad Amici la sfida è terribile. Aisha, Sissi e Alex, i tre cantanti della squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Sono stati scelti loro per giocarsi un posto fuori dal serale del programma condotto da Maria De Filippi. I professori della squadra avversaria, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, hanno scelto i tre "big". Così la scelta per Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, è stata davvero difficile. A uscire, nella prima parte della puntata di questo sabato, è: Aisha. Alex, tanto amato dal pubblico, soprattutto femminile, è salvo. E Lorella Cuccarini, piange. Commossa per aver perso una delle componenti della sua squadra più forti e carismatiche.

