Amici, la crisi di Andreas mette a dura prova Veronica Peparini. A Verissimo risponde così

Il compagno ha voluto rendere pubblica la sua crisi esistenziale. Una crisi che non si sa fino a che punto abbia travolto anche la coppia. Andreas Muller ha voluto parlarne nei giorni scorsi su varie storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Il ballerino di Amici, quest'anno fuori dalla trasmissione a causa di un infortunio a un ginocchio per il quale dovrebbe operarsi, ha parlato di un momento difficile per lui. E di quanto la sua compagna, Veronica Peparini, gli stia vicino con molta molta pazienza.

E' toccato a lei, Veronica Peparini, insegnante di Amici di Maria De Filippi, dove l'amore tra prof e allievo è sbocciato, spiegare quello che sta accadendo. Lo ha fatto nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin, a Verissimo su Canale 5. "Lui vive sicuramente un momento difficile, più che difficile umano - ha detto Veronica - come tante persone che hanno momenti alti e bassi, è normale che ci siano. E lui l'ha voluto condividere con tutti quanti, ha preferito parlare di questa cosa perché è stato giusto così per lui. Sicuramente il ginocchio, l'operazione, le sue piccole insoddisfazioni influliscono. Quando uno non sta al massimo questo si ripercuote su tutta la sua vita. Su ciò che vive, anche per le persone che hai accanto. Sarebbe finto impossibile vivere tutto il resto bene se non stai al massimo. Questo non vuol dire che tra noi ci siano problemi. Cerchiamo di supportarci in tutto". Chissà se Andreas riuscirà a superare questo momento, con l'aiuto di Veronica, e tra i due non torni presto il sereno.

