Totti, la verità di Ilary: "Un tradimento di Francesco? Vi dico cosa succederebbe..."

Ilary Blasi rompe il silenzio e affronta il tema dei presunti tradimenti di Francesco Totti che avrebbero portato la coppia sull'orlo della rottura. «Se la nostra storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro? No, né dell’uno né dell’altra».

Questa la risposta di Ilary Blasi, nella puntata di "Belve", in onda domani sera su Rai2. Nell’intervista alla conduttrice, moglie di Francesco Totti, vengono ripercorsi tutti i passaggi importanti della sua vita privata e della sua carriera. E la show-girl torna sulla notizia del presunto tradimento dell’ex numero 10 della Roma, da lei considerato «una macchinazione». «Se mi sono chiesta ad opera di chi? No, tanto la certezza non ce l’avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi».

