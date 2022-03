Isola dei Famosi, Ilary Blasi e il look prezioso dalla testa ai piedi: un messaggio chiarissimo

22 marzo 2022 a

Il tormentone "Isola dei Famosi" è partito. La "preziosa" conduttrice Ilary Blasi inizia l'avventura con i naufraghi su canale 5 lunedì 21 marzo quando ancora la storiaccia della presunta crisi matrimoniale con il marito Francesco Totti non è ancora stata archiviata. Tutt'altro da domenica si è ricominciato a parlarne dopo lo sfogo della conduttrice dall'amica e presentatrice Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Lì ci va per lanciare la nuovissima edizione del reality ma anche per togliersi i sassoloni dalle scarpe contro l'accanimento mediatico di cui - denuncia - è stata vittima con la sua famiglia.

La Blasi rompe il silenzio su Totti e non perdona: "Una grande figura di m***a"

Inizia la puntata del reality e la conduttrice, in forma smagliante, sfoggia un brillantissimo diadema sui capelli che le fascia la testa abbianato a un abito nero a collo alto che lascia però scoperta la pancia e, per questo, non passa assolutamente inosservata. Il look è prezioso dalla testa ai piedi: al polso la telecamera inquadra anche il bellissimo bracciale di diamante con i nomi dei tre figli. Nicola Savino, in studio come opinionista insieme a Vladimir Luxuria, si complimenta con la conduttrice: "Questo look mi piace, un po' tra Moira degli elefanti e Cicciolina". Ilary Blasi risponde secca: "È una citazione, un omaggio".

Isola dei Famosi al via, ecco i naufraghi di Ilary Blasi

