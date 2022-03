Domenica In, Shel Shapiro torna dopo 14 anni. Cosa dice a Mara Venier

Federica Pascale 27 marzo 2022 a

“Mi sono innamorata di questa canzone appena l’ho ascoltata, perché trovo che sia un pezzo bellissimo” afferma Mara Venier dallo studio di Domenica In, in onda il pomeriggio su Rai 1, rivolgendosi a Shel Shapiro, uno degli ospiti della puntata di domenica 27 marzo. Il cantautore, produttore discografico e attore britannico naturalizzato italiano ha presentato il suo ultimo disco “Quasi Una Leggenda”, registrato durante il lockdown imposto dalla pandemia e uscito lo scorso 18 marzo, e la canzone alla quale si riferisce la Venier è “Angeli Devastati”, già disponibile in radio e in digitale.

Un ritorno in grande stile dopo 14 anni dal suo ultimo album da solista, non soltanto con il nuovo disco ma anche con 72 pagine di libro e 13 scatti del rinomato fotografo Guido Harari, che accompagnano i brani inediti dell’artista. “Io amo la tua coerenza di uomo e di artista” rivela Mara Venier. “Io dico quello che penso. Bisogna raccontare le cose come stanno, siamo circondati da troppe informazioni non chiare. Moralmente abbiamo delle grandi difficoltà nella comunicazione in generale”, risponde Shapiro, che ha portato avanti recentemente una “rubrica” dal suo profilo Instagram che si chiama “Parliamoci Chiaro”. La rubrica nasce per interagire con i propri followers ma soprattutto per farlo senza filtri: “La verità non fa male, la verità fa bene!”.

