Domenica in, Mara Venier ci prova con Stefano De Martino: "Non la vedi Belen...". La reazione imbarazzante

"Sereno, felice e contento... di stare qui con te". A "Domenica in" Mara Venier ci prova in tutti i modi a scucire qualche dettaglio in più sul gossip del momento ma Stefano De Martino ha la bocca cucita e del suo ritorno di fiamma con la non più ex moglie Belen Rodriguez non ha alcuna intenzione di parlare, nemmeno con zia Mara che adora.

In studio domenica 27 marzo ridono, scherzano e battuta dopo battuta la conduttrice torna sempre al punto di partenza: la vita privata imbarazzando il suo ospite. Prima il rapporto indimenticabile con il nonno, i ricordi di bambino, le amicizie strette durante la carriera tv dell'ex ballerino di "Amici" che ha preferito intraprendere la strada da conduttore piuttosto che quella da danzatore ed infine il bellissimo figlio Santiago, 9 anni, avuto proprio con Belen: "La cosa più preziosa della mia vita, nessuno ti insegna come essere padre ma è un'esperienza unica". Ed è mentre parlano di Santiago che la Venier affonda il primo colpo: "Che poi tu la mamma non la vedi da tanto...".

Lui la guarda, tra il serio e il faceto, finge di non capire, si gira, prova a cambiare discorso e poi scoppiano a ridere. "No, ci vediamo certo..." dice De Martino puntando però a cambiare discorso. In parte ci riesce perché zia Mara gli chiede se per caso abbia intenzione di bissare: "Sì ma sono partito presto... Ho tempo, no? Ho letto cose...". E ridono ancora perché la conduttrice capisce che la battuta dell'ospite è rivolta al caso Berlusconi esploso nelle scorse ore sulla presunta gravidanza della compagna Marta Fascina. "Ma quella è stata smentita però" ribatte la Venier che ritenta per la seconda volta di carpire notizie su la love story rinata con la Rodriguez. Ma De Martino è irremovibile. Altro giro altro siparietto, sempre imbarazzante.

