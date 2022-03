A Domenica in attimi di imbarazzo tra Mara Venier e l'inviato di guerra della Maggioni: "Non voglio il tuo cellulare"

27 marzo 2022 a

Inizia "Domenica in" e Mara Venier apre la puntata di domenica 27 marzo con il consueto collegamento con la direttrice del Tg1 Monica Maggioni per fare il punto sulla guerra in Ucraina che va avanti ormai da un mese.

La giornalista dà subito la linea all'inviato di guerra Gianmarco Sicuro che si trova a Mykolaiv dove la situazione è disperata: manca tutto, i civili sono costretti a vivere sotto terra ed è pieno di bambini che hanno bisogno di tutto. Il giornalista spiega che bisogna fare presto per aiutarli, che hanno bisogno di aiuti umanitari e lancia l'appello. La Venier lo interrompe e domanda: "Ma come si fa? Come possiamo fare... Gianmarco non voglio il tuo cellulare" sottolinea la conduttrice cercando di spiegare il senso della sua richiesta.

Il giornalista sorride, cala il silenzio, il gaffe c'è e l'imbarazzo pure. "No, no... Non c'è problema in questo senso" spiega il reporter che non ha molto tempo per parlare perché la polizia ucraina lo pressa chiedendogli di spostarsi. "Va organizzato tutto ancora, Mara noi non possiamo accettare donazioni dirette" chiarisce. "Stavo spiegando come stanno le cose ma per ora stiamo ancora lavorando per trovare un'organizzazione, una ONG che possa poi far partire il convoglio umanitario. Poi vi saprò dire".

La Venier cerca di rispiegare il senso della sua domanda temendo ancora di essere stata fraintesa: "Sai, uno pensa di fare del bene e invece poi crea soltanto confusione. Bisogna fare attenzione". Il giornalista le fa eco: "C'è già una vasta rete di corruzione, l'organizzazione va strutturata prima di inviare aiuti".

La linea deve chiudersi, le immagini tristi delle condizioni di vita in cui anche numerosi bambini sono costretti a vivere passano davanti agli dei telespettatori di Rai 1. "Saluto il tuo inviato" dice la Venier alla direttrice Rai. Lei ringrazia ma ci tiene a precisare: "E' l'inviato per tutta la Rai, lo lasciamo allo slalom verso altri collegamenti delle Rete".

