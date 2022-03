Arisa e Vito Coppola a Domenica in, la confessione da Mara Venier. Lei esplode di gioia

27 marzo 2022 a

Bellissima, magrissima, raggiante. E' un'inedita Arisa quella che irrompe insieme al ballerino Vito Coppola nello studio di Mara Venier. La coppia più chiacchierata del momento torna a Domenica In e nella puntata del 27 marzo, la conduttrice si lascia andare in preda alla felicità per l'amica: "Non sai la mia gioia nel vederti così perché io so quello che c’è stato prima, è un messaggio da dire a tutte le donne è che poi si può rinascere".

Dopo una pioggia di complimenti la domanda della conduttrice sulla coppia arriva subito: state o non state insieme? Arisa, occhi sognanti e sorriso immenso risponde: "Noi non possiamo definire il nostro rapporto perché cambia continuamente - rivela - Vito è un ragazzo di un intelligenza pazzesca e questo fa si che io lo adori particolarmente. La verità è che il nostro rapporto è in continuo cambiamento, ogni giorno prende forma..." La Venier sorride, si complimenta e li benedice.

E tra un sorriso e l'altro e sguardi complici chissà cosa deve aver pensato l'ex fidanzato dell'artista Andrea De Carlo, che nei giorni scorsi aveva lanciato delle frecciatine proprio contro la coppia, polemizzando che tra di loro fosse tutto un "teatrino". Arisa aveva risposto pubblicando una foto insieme al suo Vito.

