Domenica in, "ma state insieme o no"? La risposta di Arisa e Vito Coppola a Mara Venier manda tutti in tilt

Sono in sintonia su tutto Arisa e Vito Coppola. Tranne che nella definizione del loro rapporto. La cantante e il ballerino che dall'esperienza di Ballando con le stelle hanno instaurato uno stretto legame sono stati ospiti domenica 20 marzo di Mara Venier a Domenica In, il salotto di Rai1. L'elettricità tra i due è palpabile e la stessa Arisa non ha mai nascosto l'attrazione, ma la natura della loro relazione non è mai stata chiarita fino in fondo. Senza contare gli alti e bassi degli ultimi tempi tra rotture e riappacificazioni.

A cercare di fare un po' di chiarezza con la consueta schiettezza è naturalmente Zia Mara: "State insieme o no?", chiede loro a bruciapelo. "Tra noi c'è tanto tanto tanto affetto", ha risposto Vito con evidente imbarazzo. “Io sì”, ha risposto Arisa alla domanda, “ed è una cosa seria”. E Vito ha aggiunto: “Lei parla anche per me…”. La cantante fa sapere che "io sono fidanzata, ma lui no". Poi scatta un divertito botta e risposta con la Venier: "Cosa vuoi da lui? Figli? Matrimonio?". E la cantante: "Non dire così che poi gli uomini scappano". Insomma, le acque sono più confuse di prima o forse no, visto che nel duetto sulle note di Shallow il pubblico ha potuto assistere a un'intesa evidente tra i due. Sui sociale non ci sono dubbi, sono innamorati.

