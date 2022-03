Arisa, la foto con Vito Coppola manda fuori di testa l'ex: sfogo pesante su Instagram

26 marzo 2022 a

“Andassero a fare i teatrini altrove”. Andrea Di Carlo, ex fidanzato della cantante, ha accusato Arisa e Vito Coppola di essere una coppia fake. Andiamo con ordine. Rosalba ha vinto "Ballando con le Stelle" in coppia con il maestro Vito. Da allora sono inseparabili e tra un dico e non dico, un bacio e non bacio, un flirt e un ammiccamento, hanno fatto intendere di stare insieme (i profili Instagram sono pieni delle loro foto).

Anche a "Il Cantante Mascherato", dove Arisa, in forma smagliante, fa parte della giuria, i due si lanciano sguardi languidi e lasciano intendere che oltre l’amicizia c’è di più. Il gioco di seduzione ha stufato l’ex futuro sposo che sul suo account Instagram ha pubblicato una storia al vetriolo: “Stop fake, get real” e ancora: “Gay morning moment. Sottotesto: Rosalba mi sono sentita fidanzata, Eliana Michelazzo: mi sono sentita sposata. Trova le differenze. Io non parlo perché sono un signore ma i teatrini andassero a farli a Pignola o Eboli, non su Rai1”. E temendo di non essere stato abbastanza chiaro sulla sessualità di Vito Coppola e dunque su una messinscena che dura da mesi ha aggiunto: “sha-ah-allow”. In pratica recitano come Bradley Cooper e Lady Gaga nel film “E’ nata una stella”.

