Verissimo, Ilary Blasi rompe il silenzio sulla crisi con Totti: "Una grande figura di me***"

Si abbracciano, ballano e si fanno i complimenti. Ilary Blasi, pronta al debutto della nuova Isola dei Famosi irrompe nello studio di Verissimo, domenica 20 marzo, in una forma splendida: sorride e scherza con la conduttrice Silvia Toffanin. Altro che crisi, né privata né tantomeno professionale. Più che un'intervista è una bella chiacchierata tra amiche che si vogliono bene da anni e si stimano.

Il filmato preparato dalla Toffanin ripercorre tutta la vita professionale di successo dell'ex letterina di Passaparola. La carriera è iniziata da piccolissima: "Ho cominciato a 3 anni - racconta - Sarà per questo che in televisione mi sento a casa". La Toffanin conferma: "Io ti conosco davvero, tu riesci a essere te stessa e non ti risparmi".

Le Iene, il Grande Fratello Vip, la giuria di Amici e poi l'Isola dei Famosi: in video la collezione di tutti i suoi successi che dimostrano l'ascesa della moglie di Francesco Totti, il Pupone, il Capitano della Roma rimasto nel cuore dei suoi tifosi anche dopo il ritiro dal campo. E tra gaffe, risate e battute l'argomento famiglia non può non essere toccato soprattutto dopo la bomba di gossip finita sotto i giornali, persino nazionali. Lei stessa lo denuncia senza mezzi termini: "Non era il solito gossip ma una notizia certa. Poi è durato tutto tre giorni ma la cosa vergognosa - tuona la conduttrice - è stato che persino quotidiani nazionali che dovrebbero avere credibilità l'hanno data per certa e hanno fatto una grande figura di mer**". Non si risparmia e li nomina, uno per uno. La Toffanin la ascolta attenta e dispiaciuta soprattutto quando parla del disagio causato ai figli ormai grandi, Christian e Chanel, ai quali ha dovuto spiegare che in 20 anni di matrimonio questa cosa è sempre accaduta solo che loro erano piccolini.

"Ci sei stata male?" chiede più l'amica che la conduttrice. "No. Siamo abituati - spiega la Blasi - ma quella foto allo stadio fa capire come tutto abbia fatto parte di un'organizzazione, un disegno studiato. L'immagine fatta così, allo stadio che vuol dire tutto e non vuol dire nulla... La foto è stata il 5 febbraio, la notizia esce il 21 ovvero passano 15 giorni. Hanno soltanto questo sulla presunta amante da mesi?" si domanda. "Mio marito si porta allo stadio l'amante con mio figlio Christian perché allo stadio ci va anche lui. Poi fa la smentita e dicono che la smentita sia debole. A noi è sembrata debole solo la loro illazione. I paparazzi le fanno le foto. Ma non c'è altro. Quindi cosa accade? Si passa al patrimonio, non ci separiamo ma per i soldi. Trump si separa e noi... no. Infine dopo la bufera si calma tutto". E a questo punto rivela: "Mi ha chiamato anche mia madre chiedendomi cosa stesse accadendo: le ho spiegato che si trattava della solita fake news, è stato tutto schifoso".

"Silvia sono 20 anni che sto con mio marito. L'unica crisi che ricordo e che si è riversata anche sulla coppia è stato quando ha dovuto chiudere con la sua carriera di calciatore ma è stato normale" confessa da moglie lucida. "Come ne uscite da questa storia?" chiede la Toffanin. "Non facciamo entrare la gente tra di noi, è libera di crederci o non crederci. Tutto forse è partito con i social ma non c'è un vademecum per esibire mio marito o la mia famiglia. A me divertono i social però non voglio essere obbligata a usarli". E allora come finisce tempesta e torna il sereno in casa Totti? "Preparandoci alla prossima" è la secca risposta. Bella, brava e soprattutto intelligente.

