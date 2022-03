Il Cantante Mascherato, la Volpe fa sognare Arisa: "Ha una pelle bellissima". E Milly Carlucci ci resta male

18 marzo 2022 a

a

a

Chi si nasconde sotto la maschera della Volpe? Il personaggio, fin da subito protagonista della terza edizione de Il Cantante Mascherato, fa sognare Arisa, giudice del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nella puntata in onda venerdì 18 marzo Paolo Conticini e Luca Ward sono i maggiori indiziati per il personaggio misterioso, ma c’è anche Fabio Galante tra le ipotesi.

La cantante spiazza la conduttrice con un dettaglio a dir poco sconcertante: "Ha la pelle bellissima" esclama lasciando perplessa la Carlucci - ma anche tutti i telespettatori - visto che il travestimento non fornisce questi dettagli. "Ma io l'ho incontrata" continua Arisa di fronte allo sguardo attonito della conduttrice che sembra quasi restarci male. "L'ho incontrata vestita da Volpe in un locale" specifica la giudice. "Insomma abbiamo una dermatologa" ribatte Milly con un sorriso appena accennato. "No, io sono un'ex estetista" la corregge.

Comunque sull'identità della maschera si brancola ancora nel buio mentre la puntata volge al termine: il nome più gettonato resta quello di Conticini, anche se qualche dettaglio fa poi propendere la giuria per il noto doppiatore Luca Ward.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.