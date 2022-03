"Innamorato da 10 anni", chi è la donna del mistero di Massimo Giletti

Francesco Fredella 10 marzo 2022 a

Massimo Giletti scapolo d'oro della tv? Forse. Ma adesso, sulle colonne del settimanale Oggi diretto da Carlo Verdelli, il conduttore racconta le sue vicende di cuore. Segrete per tanti anni. Si sa: Giletti non ama parlare di sé. Dimenticate tutto, Massimo vi stupirà ancora una volta uscendo allo scoperto e regalando uno scoop a Verdelli (neo direttore di Oggi).

"Innamorato di una donna da 10 anni, ma cerco altro”, racconta ammettendo di vivere un grande amore. Si tratta, inutile negarlo, di una rivelazione improvvisa che fa storcere il naso a quelli che lo immaginavano single. Un Giletti inedito, sempre impegnato sul fronte delle inchieste a La7 con il suo "Non è l'arena", ormai confermatissimo nella fascia serale e in radiovisione con Giletti 102.5 ogni venerdì mattina. Per Giletti, che va al "Massimo" in amore (come ci piace raccontare), si tratta di un periodo di grande lavoro. E non solo. “Le dico una cosa che non ho mai rivelato: ho un amore grande per una donna. Mi vive dentro da dieci anni”, svela ancora al settimanale Oggi. Per la prima volta fa chiarezza lasciando l'amaro in bocca a chi lo immagina ancora single.

“Sono sempre alla ricerca di altro, di un innamoramento, di un volto nuovo. Sono un pasticcione”, dice ancora. “Ma la quotidianità uccide. Non riesco a superarla. Neanche da ragazzo: la prima relazione vera l’ho avuta a 20 anni”. Giletti non ha svelato chi è la donna al suo fianco da dieci anni, o forse non è al suo fianco ma solo nel suo cuore. Non è detto che gli addetti del gossip non si mettano sulle tracce della fortunata dopo queste dichiarazioni. Nell’intervista insomma il giornalista e volto di La7 non si è definito fidanzato, ma innamorato sì. Una rivelazione che non passerà di certo inosservata.

