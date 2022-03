Il Cantante Mascherato, Iva Zanicchi prende in giro tutti e Facchinetti frena lo show: "La più matta"

11 marzo 2022 a

“Si è attaccata alla Rettore… a una certa età si può anche traballare no non perché più o meno abbiamo la stessa età no lei è più vecchia.” Ne ha per tutti Iva Zanicchi nel corso della quarta puntata de "Il Cantante Mascherato" in onda venerdì 11 marzo. La Zanicchi è di nuovo tra i giurati, dopo aver già sostituito Francesco Facchinetti positivo al Covid, al posto di Arisa in viaggio a Pechino per cantare "Fino all’alba" inno dei Giochi olimpici invernali di Milano.

Mentre le maschere sfilano e si esibiscono Iva Zanicchi si scatena sulle identità e proprio davanti alla Medusa, sospettando che si tratti di Ornella Vanoni, la spara grossissima: “Si è attaccata alla Rettore… a una certa età si può anche traballare no non perché più o meno abbiamo la stessa età no lei è più vecchia". Ma la Zanicchi non risparmia nemmeno Drago e tra una battuta e l'altra esclama: “Possiamo vedere il c***o di Drago? No, come si può dire le terga…”. E' stato il collega Francesco Facchinetti a mettere fine allo show della cantante: "Stasera sei la più matta" le ha detto facendo ridere l'intero studio e la conduttrice Milly Carlucci.

