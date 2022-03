La Pupa e il Secchione Show, spunta il segreto di Barbara D'Urso

Francesco Fredella 16 marzo 2022 a

Torna in prima serata e porta adrenalina allo share di Italia 1: il miracolo di Barbara d'Urso si concretizza in tv. Stavolta su Italia 1, dove Carmelita nazionale trasloca (senza lasciare Pomeriggio 5). Stavolta, la d'Urso agguanta il 13%, sul target commerciale - fa sapere Mediaset - "La Pupa e il secchione sfiora" il 15% con picchi del 20% e 3 milioni di spettatori. Così, la d'Urso rinasce in prima serata - dove mancava dalla chiusura di "Live non è la d'Urso" e successivamente "Domenica Live". Rinasce anche sul target giovanile: 22,5% di share nel segmento 14-35 anni.

La Pupa e il secchione viene adattato alle sue esigenze tv, praticamente scritto di nuovo rispetto al passato. Non va in onda sulla Rete ammiraglia Mediaset, ma su Italia1 quel 13% è una vera vittoria. Perché Carmelita nazionale, amata e odiata, imitata e osannata, riesce a defibrillare lo share della Rete più giovane di Cologno Monzese. Alla faccia di chi diceva che sarebbe stata spacciata senza Live o Domenica Live. Tutt'altro. Come l'Araba fenice rinasce (senza ceneri) dallo share di Italia 1.

