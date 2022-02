Cosa dice la D'Urso a Tananai dopo Sanremo

Francesco Fredella 21 febbraio 2022 a

a

a

"Non riesco a togliermela dalla testa": Barbara d'Urso scrive e Tananai risponde. Tutto si consuma sui social, da una parte c'è la conduttrice di Canale 5 - che sta per approdare in prima serata con "La pupa e il secchione" - dall'altra il giovane Tananai (una delle promesse della musica).



Sembra che Barbara d'Urso sia in fissa ormai per un pezzo di Sanremo. Si tratta di quello di Tannai, arrivato all'Ariston nelle fila dei giovani: il suo "Sesso occasionale" sta praticamente facendo cantare tutti. Compreso Carmelita nazionale. Barbara d’Urso dice che “non riesce a togliersi dalla testa” quella canzone. Così, all'improvviso, spunta il post della d'Urso, che scrive:"Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta… Baaaby ritorna da me… E metti via quella pistola… Tananai, non riesco a togliermi dalla testa questa canzone per colpa tua", scrive sui social la d'Urso. Il cantante risponde subito “Ahaha grande Carmelita!”. La frase della d'Urso potrebbe essere un vero e proprio invito a Tananai, magari presto lo vedremo a Pomeriggio 5.

Bonolis e Laurenti fanno flop, cosa fa Mediaset

Intanto, nel 2014, intervistata dal settimanale "Chi", la conduttrice disse di avere un sogno nel cassetto: l’Ariston. “Condurrò il Festival di Sanremo. Me lo sento. Quando sarà il momento giusto, lo farò, Adesso sono troppo giovane però arriverà il momento e l’occasione. Conosco la pancia del pubblico. Il Festival di Fazio a me è piaciuto, però mi rendo conto che forse non era molto popolare. La gente vuole Al Bano. Io ho mandato come inviata per Domenica Live Loredana Lecciso, e ci volevano le guardie del corpo per proteggerla dall’affetto della gente”, queste le sue parole.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.