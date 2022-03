La Pupa e il Secchione, fuori i nomi. Chi "ripesca" Barbara d'Urso: Paola Caruso, Antonella Elia e... il ritorno clamoroso

Francesco Fredella 03 marzo 2022 a

Ripescati dalla tv, che li aveva dimenticati. O forse, semplicemente, li aveva messi in stand by. Parliamo di alcuni dei personaggi di Barbara D'Urso, che adesso approdano a La Pupa e il secchione (il nuovo show condotto da Carmelita, che arriva in tv tra poche settimane su Italia 1).

Dalle prime indiscrezioni, si parla di molti volti noti: la d'Urso arruola dai suoi salotti Paola Caruso e Flavia Vento, che erano scomparse da tempo dai radar della tv. Ricordate la fase dell'epurazione di Pomeriggio 5, voluta da Mediaset? Dopo le scelte editoriali, lo ricordiamo, erano rimasti in panchina molti personaggi lanciati proprio dalla d'Urso.

Saranno delle Pupe ed insieme a loro, nel cast, ci sarà anche Francesco Chiofalo (solo qualche settimana fa in un'intervista in radiovisione su RTL 102.5 News aveva annunciato un nuovo progetto televisivo). Eccolo. Circola anche il nome di Mila Suarez. E tra i Secchioni ci saranno due nomi conosciuti dal pubblico di Canale 5: Aristide Malnati, vicinissimo ad Alfonso Signorini ed ex concorrente del Gf vip e Nicolò Scalfi, il campione di Caduta Libera.

Dalla Ra1, dopo Ballando con le stelle, fa un salto a Mediaset Federico Fashion Style che sarà in giuria. Non sarà solo perché con lui ci sarà anche Antonella Elia. Manca un terzo giurato. Circola il nome di Soleil Sorge, promossa a Vip nel Gf di Signorini e protagonista negli ultimi mesi del triangolo "chimico" con Alex Belli e Delia Duran. Sembra che la d'Urso abbia scelto proprio Soleil Sorge. “Terzo giurato o terza giurata che è un segreto anche per noi. Dobbiamo capire delle cose”, parola della d'Urso. Tutto molto criptico per i telespettatori, ma non per gli addetti ai lavori.

