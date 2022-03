Spunta il figlio segreto di Vittorio Emanuele: "Ecco chi è". Bomba su Casa Savoia, Barbara d'Urso lo porta in tv?

07 marzo 2022 a

Un figlio segreto in casa Savoia? L'indiscrezione sulla famiglia reale italiana riguarda Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell'ultimo re d'Italia Umberto II. Come noto è sposato con Marina Ricolfi Doria dal 1970, e dal matrimonio è nato Emanuele Filiberto. Ma ci sarebbe anche "un figlio segreto", scrive il sito del Giornale che cita "ambienti vicini alla nobiltà" che fanno nomi e cognomi.

Nato dalla relazione con un avvocato, una legale che oggi ricopre "una carica importante a livello giudiziario", il ragazzo si chiamerebbe "Lorenzo Orsini, 22 anni, studia Legge, è quasi arrivato alla Laurea ed è un ragazzo di grande talento, sia negli studi, che a livello musicale", si legge nell'articolo, rilanciato da Dagospia, in cui Il giovane è descritto come un rapper di successo.

Vittorio Emanuele non lo avrebbe mai riconosciuto e avrebbe fatto con la madre un accordo secondo il quale avrebbe visto il figlio, ma solo fino all’età di tre anni. Il giovane conserverebbe ancora un orologio del presunto padre naturale. Nell'accordo tra l'avvocata e il nobile ci sarebbe anche altro, ossia la facoltà per Lorenzo - in arte iamLollo G - di raccontare le sue vere origini.

Sul web la notizia ha fatti scattare collegamenti sorprendenti, come quello con il reality La pupa e il secchione che andrà in onda dal 15 marzo su Italia Uno. Barbara d'Urso aveva annunciato "che tra i concorrenti i sarà il figlio di un personaggio famosissimo che non l’ha riconosciuto ma che sa di avere questo figlio. Non ne ha mai parlato, nessuno lo sa e probabilmente lo scopriremo lì”.

