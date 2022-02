Dagospia sgancia la bomba di gossip: Ilary Blasi e Francesco Totti vicini alla separazione

21 febbraio 2022 a

Ilary Blasi e Francesco Totti sono ai ferri corti. La notizia bomba è stata lanciata da Dagospia, che titola così l’articolo pubblicato oggi: “La favola Totti & Ilary alle battute finali?”. Il sito esperto di gossip sottolinea come il 5 febbraio scorso, durante una gita della famiglia Totti al lago di Castel Gandolfo, sarebbe andato in scena l’ennesimo litigio tra l’ex numero 10 della Roma e la conduttrice televisiva.

Dago sottolinea poi che a settembre, nell’ultimo compleanno della leggenda calcistica, Ilary non ha postato alcuna foto sui social, con un silenzio assordante. Da evidenziare poi le parole del volto noto di Mediaset in una recente intervista: “Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all’altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo”. Dai diretti interessati non è arrivata ancora nessuna reazione sulla notizia.

