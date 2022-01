È crisi tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti? "Non è vero amore" il post sibillino nel cuore della notte

04 gennaio 2022 a

Maria Elena Boschi e Giulio Berrutti sono in crisi? Bomba tra gossip e politica l'ha sganciata Dagospia che parla di "maretta" tra la parlamentare di Italia Viva e il compagno attore. Eppure sembrava che tutto andasse a gonfie vele, con il matrimonio che sarebbe dovuto essere già celebrato ma che era stato posticipato per la pandemia.

Il sito di Roberto D'Agostino ha raccolto un po' di indizi che corroborano la pista della crisi. Meb e Giulio infatti non hanno passato assieme le feste di Natale, provocando qualche sospetto. La Boschi era "in splendida forma e per nulla fiaccata dalle magnate di fine anno" e "aveva sfoggiato la foto d'ordinanza davanti all'albero addobbato con il fratello Pier Francesco e non col fidanzato attore" rileva la Dago-news.

Ma la pistola fumante non va cercata nei quadretti di famiglia di Maria Elena, bensì sui social di Berruti. Si tratta di una story su Instagram piuttosto"sibillina" pubblicata nel cuore della notte dall'attore: "Che se brilla solo con il bel tempo, non è vero amore". Che vorrà dire? C'entra la storia con la renziana? Ah, saperlo... Per il sito c'è aria di crisi: "I due supereranno la tempesta? C'era già una data per il matrimonio, a primavera del 2022, anche se poi è stata rimandata..." si legge nella news.

Intanto la Boschi ha affidato a Instagram un messaggio per lasciare il 2021 e dare il benvenuto al 2022. Quello appena trascorso è stato "un anno turbolento, impegnativo, pieno di responsabilità ma anche di sorprese. Diciamo addio al #2021 senza troppa tristezza, dopo tutto ci lasciamo alle spalle il secondo anno di una pandemia mondiale che ha letteralmente stravolto le nostre vite" scrive Meb.

