La giravolta di Checco Zalone su Sanremo: prima era “il festival della verdura”

Cosa diceva una volta Checco Zalone del Festival? Basta fare un giro su internet e rintracciare un vecchio spezzone di una trasmissione televisiva di Mediaset, con Checco insieme a Teresa Mannino: «Purtroppo Sanremo non è più quello di una volta. Sanremo una volta era il Festival dei fiori, era la città dei fiori, le canzoni parlavano di fiori. Adesso è diventato il festival della verdura: si parla solo di finocchi. Se non hai la canzone sul finocchio, non puoi andare al Festival». E incalzato dalla Mannino, continuava così: «Sto tentando da tanti anni di trovare una uomosessualità in me, purtroppo non la trovo. Diciamoci le cose come stanno: oggi se non hai una bisessualità, una ricchionezza intera, non vai avanti». E poi si metteva a cantare uno dei suoi cavalli di battaglia «I bambini fanno oh», parodia della canzone dei Povia. E ora lo hanno chiamato a condurre il festival insieme ad Amadeus.

