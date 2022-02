Anacronistico e fuorviante, Zalone bocciato anche dall'Arcigay

03 febbraio 2022 a

a

a

La gag sul trans messa in scena da Checco Zalone sul palco di Sanremo ha fatto infuriare anche l'Arcigay Molise. «Il teatrino andato in scena tra Amadeus e Checco Zalone descrive le persone trans in maniera anacronistica e fuorviante, e per questo è necessario chiedere scusa a tutte le persone che si sono sentite offese da tale momento di intrattenimento». Lo ha dichiarato Luce Visco, presidente Arcigay Molise, in relazione all’esibizione di Checco Zalone sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2022, la "terza dose" di Amadeus fa il botto. Nuovo record di ascolti, picco con Checco Zalone

«Quello che doveva essere il Festival dell’inclusione diventa luogo di ripercussione di stereotipi macchiettistici ormai superati e facenti parte di una modalità di intrattenimento discriminatoria e superata - aggiunge Visco - Le persone trans, con tanto di accostamento alla prostituzione, non meritano di essere ancora etichettate in tal modo».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.