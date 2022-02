Sanremo 2022, la "terza dose" di Amadeus fa il botto. Nuovo record di ascolti, picco con Checco Zalone

03 febbraio 2022 a

La "terza dose" di Amadeus è un booster per gli ascolti: la performance Auditel della serata di ieri entra infatti negli annali della tv generalista. Per trovare una media d’ascolto migliore della seconda serata del Festival di Sanremo 2022 occorre risalire agli anni 90: lo share medio di ieri è stato del 55.8%, per trovarne più alto bisogna tornare all’edizione del 1995 condotta da Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll che ebbe uno share medio del 65,42% di share. Mentre per l’ascolto (ma non di tutte le edizioni è disponibile la media in valori assoluti) bisogna tornare all’edizone del 1998 condotta da Raimondo Vianello con Eva Herzigova e Veronica Pivetti, quando la media di spettatori che seguirono la seconda serata fu di 13.755.000.

Per trovare un ascolto in termini assoluti in linea o leggermente più alto bisogna risalire ai Festival del 2013 (presentato da Fabio Fazio) e del 2001 (condotto da Raffaella Carrà), che furono seguiti da circa 11.330.000 spettatori, ma con share più bassi.

Il picco della seconda serata in valori assoluti arriva alle 21.45 quando sul palco si esibisce Checco Zalone: davanti allo schermo ci sono ben 16.214.000 telespettatori. Il comico pugliese è stato il mattatore della serata. Legge una fiaba ambientata in Calabria sul tema della diversità e la "ipocrisia nell’universo", rivisitazione al piano di ’Almeno tu nell’universo' di Mia Martini, poi si trasforma nel trapper Ragadi che è triste perché "poco ricco", poi cavalca i temi del Covid interpretando il sedicente virologo Oronzo Carrisi, cugino di Al Bano, che suona al piano un brano dal titolo "Pandemia ora che vai via".

