GF Vip super hot: "Lei è come me, dove ti trovi ti trovi...". Alessandro Basciano svela il dettaglio piccante con Sophie Codegoni

Il Gf vip infiamma tutti. Anche Basciano, uno degli ultimi arrivati nella casa di Cinecittà. Adesso spunta un particolare hot che potrebbe mandare tutti in tilt. Cosa è accaduto sotto le coperte tra Soleil e Alex Belli? Attenzione ad un'altra scena incriminata. C'entrano Sophie Codegoni - che la scorsa settimana ha fatto una scenata ad Alessandro Basciano accusandolo di averci provato con Delia Duran - ed appunto l'ex tentatore. Secondo le indiscrezioni, Basciano avrebbe rivelato di voler provarci con la Duran. Tutto vero? Forse. Intanto, Delia - che ha mollato Alex Belli - fa domande scomode sull'intimità al bel Basciano. In altri termini: è curiosa di sapere cosa sia accaduto sotto le coperte con Sophie. “Ma avete fatto anche tutto? Davvero?! Oddio aiuto! Come avete fatto? Secondo me non è che te la godi bene. Se io avessi veramente una persona che mi prendesse qui…”, chiede Delia. E Basciano risponde senza freni: “Eh, non è che fai chissà cosa. Però devi stare attento ai movimenti, diciamo che lo fai giusto per farlo. No non te la gusti. Infatti non vediamo l’ora di uscire per questo. Quindi cioè, lei è come me, dove ti trovi ti trovi, non le importa un cavolo. Anche con la mia ex lo facevamo ovunque. E anche Sophie mi dà corda. Tutte le notti mi fa dei discorsi“.

Solo poche ore prima, però, Basciano è in preda ad una crisi di nervi. Vuole andare via lasciando il reality. “Io me ne vado comunque. Prima sono andato alla porta dietro e ho provato ad aprirla per scappare via, ma era chiusa, non mi hanno aperto. Voglio andare da mio figlio. Cosa ci faccio qui? Sono diverso da voi, tanto non ho più nulla da dare, quindi desidero uscire. Se non aprono ora me ne vado domani mattina è uguale. Voglio stare con mio figlio, basta. Perché devo privare mio figlio del tempo con me per stare qui, che tanto lei fa gli show e stiamo sempre a litigare?", dice. E poi continua: "Ho aperto due porte e non mi fanno uscire. Sophie io domani esco, arrangiati, a me non mi vedrai mai più! Con me hai chiuso fidati. Non ci sto un minuto in più qua dentro, domani mattina scappo e me ne vado certamente". Emergenza rientrata. Per fortuna.

