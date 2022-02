Sanremo 2022, la rovinosa caduta fa spavento: Cesare Cremonini incanta e alle spalle accade di tutto

Francesco Fredella 04 febbraio 2022 a

Atteso da tutti. Amato da intere generazioni. Imitato da molti. Per la prima volta all'Ariston arriva Cesare Cremonini, uno dei cantanti italiani che ha scritto gli ultimi 20 anni di storia della musica. Sul palco di Sanremo, per la prima volta, canta un medley di brani. Salta da una parte all'altra, arriva vicino al pubblico sulle poltroncine ed ecco il fuori programma: una rovinosa caduta. Non la sua, ma quella di un cameraman che lo segue "a spalla" (come si dice in gergo). Il volo del Cameramen lascia il pubblico a casa senza parole, Cremonini però continua la sua performances: sicuramente non se ne rende conto. Si tratta, infatti, di una caduta che avviene alle sue spalle.

L'arrivo del cantante bolognese a Sanremo resta uno dei momenti più belli della puntata di ieri, ricca di spunti e con una musica emozionante. Sanremo continua la sua corsa verso un bagno di share: la terza edizione targata Amadeus fa il botto e, secondo i dati, conquista la generazione Z. Lo testimoniano le scelte del direttore artistico di questo Sanremo, che è riuscito a coniugare tradizione e innovazione. Nuove leve e big come Morandi, Ranieri o la Zanicchi. Tra l'altro Morandi, che in passato ha condotto due Festival, è al momento in vetta alla classifica (al primo posto c'è "Brividi" di Mamhood e Blanco). E sul palco il Fantasanremo continua a prendere forma. Compreso la caduta del cameraman, virale e improvvisa: potrebbe essere un nuovo spunto per gli amanti delle scommesse.

