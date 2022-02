Che Tempo Che Fa, Papa Francesco ospite di Fazio. L'impresa soprannaturale: proverà a convertire Luciana Littizzetto

04 febbraio 2022 a

Papa Francesco sarà ospite a "Che tempo che fa" su Rai3 domenica prossima 6 febbraio. Ad annunciarlo il conduttore Fabio Fazio, su Twitter. "Con profonda emozione e con immensa gioia, annunciamo che domenica Sua Santità Papa Francesco sarà a Che tempo che fa". Il Pontefice tenterà dunque un'impresa soprannaturale in collegamento con Fazio: proverà a convertire la comica Luciana Littizzetto

Sua Santità Papa Francesco domenica a #CTCF. pic.twitter.com/Bhydm1N1yF — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 3, 2022

Qualche mese fa Bergoglio in un'intervista a Repubblica, aveva citato il conduttore Rai: "La consolazione adesso deve essere impegno di tutti. In questo senso mi ha molto colpito l’articolo scritto da Fabio Fazio sulle cose che sta imparando da questi giorni. Ha ragione ad esempio quando dice: È diventato evidente che chi non paga le tasse non commette solo un reato ma un delitto: se mancano posti letto e respiratori è anche colpa sua. Questa cosa mi ha molto colpito".

