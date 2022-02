Era vestita da coronavirus, così Bassetti sfotte Orietta Berti

02 febbraio 2022 a

Matteo Bassetti a valanga sul Festival di Sanremo. L'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova è stato ospite della trasmissione Tagadà su La7. E ne ha avuto per tutti. In particolare per il "nonno" Gianni Morandi che secondo lui "è stato un nonno fantastico. Sul palco è stato il più bravo di tutti". In trasmissione si parlava dell'allentamento delle misure anti-Covid e della differenza tra il festival dell'anno scorso e quello di quest'anno.

E proprio a quel punto Matteo Bassetti ha voluto coinvolgere nel discorso anche Orietta Berti. Ha fatto riferimento al collegamento della cantante dalla nave Costa ormeggiata a largo di Sanremo.. "Era vestita da coronavirus - ha detto il medico - Il colore era quello e aveva anche la proteina spike. In ogni caso una donna fantastica".

