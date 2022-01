Orietta Berti in vena di confessioni. La rivelazione su amante, tradimenti e marito

Giada Oricchio 02 gennaio 2022 a

“Finché la barca va? Non è affatto ingenua”. Orietta Berti ha rilasciato un’intervista al “Corriere della Sera” ripercorrendo il 2021, anno della sua grande rinascita artistica: il ritorno al Festival di Sanremo, il trionfo nella classifica dei dischi più venduti con il tormentone "Mille", insieme a Fedez e Achille Lauro, a distanza di 30 anni dall’ultimo successo, le numerose richieste per le trasmissioni tv e la presenza a "L'anno che verrà", il Capodanno di Rai1 che ha conquistato 6 milioni di telespettatori e il 30% di share.

A 78 anni, Orietta Berti sta vivendo una nuova primavera e lo racconta con orgoglio: “È il successo che arriva a un'età certa... ma non ho il tempo di godermelo fino in fondo, lavoro tutti i giorni, ho registrato spot pubblicitari, faccio tante trasmissioni tv: vado tutte le domeniche da Fazio, per Antonella Clerici sono la coach a The Voice Senior , e poi sono stata all'estero, dove ho girato delle puntate fantastiche con Sandra Milo e Mara Maionchi, il programma è Quelle brave ragazze e sarà su Sky a primavera”.

Poi la confessione dolorosa sul suicidio di Luigi Tenco nel Festival di Sanremo che la vide vincere: “C'è stato un periodo in cui nell'ambiente mi schivavano tutti” e quella choc sulla canzone “Fin che la barca va”: “Era molto più di una ingenua filastrocca. Vorrei aprire in fretta il mio cancello / Ma quel cancello io non l'apro mai.... Si parlava di tradimenti, quante occasioni si hanno da giovani... però bisogna avere l'intelligenza di scegliere: o il marito o l'amante. Io ho sempre scelto il marito”. Cioè l’amato Osvaldo da cui ha avuto Omar e Otis e che è la sua ombra “mai geloso del mio successo” in 55 anni di carriera.

