Verissimo, Teo Teocoli rivela il flirt per Orietta Berti: "Quando ci ho provato..."

Che palo! Teo Teocoli svela la cotta adolescenziale per Orietta Berti “a Verissimo”, domenica 21 novembre. Il comico è ospite nel salotto di Silvia Toffanin, su canale 5, per una lunga intervista dove ha ripercorso la sua carriera e il suo flirt del passato con la cantante di “Mille”. L’attore ha confessato di aver chiesto ripetutamente alla cantante di uscire, quando entrambi erano all'inizio della loro carriera, ricevendo sempre il due di picche.

Teocoli torna indietro con i ricordi e racconta: “Orietta Berti era molto carina, molto simpatica, educata e io la invitavo fuori…”. Poi si sbottona chiedendo il permesso alla padrona di casa: “Era giovanissima, aveva i capelli da maschietto e…non so se si può dire: due seni belli rotondi. Provai a chiederle di uscire tante volte, ma non riuscii a convincerla”.

La scusa che la cantante riservava al giovane artista era la seguente: “Lei mi diceva che alle 18:00 andava a dormire in convento ed ho scoperto che era vero. Lei dormiva e mangiava lì poi la mattina andava negli studi di registrazione a lavorare. Come artista era molto brava e ha una bellissima voce. Non ci siamo neanche parlati, zero proprio”. Teocoli ha poi confessato che tra loro non è mai scattato nulla di più, "nemmeno un bacio".

Insomma, un amore mai sbocciato per l’usignolo di Cavriago e il comico di Zelig: l’una sposata con l’inseparabile Osvaldo Paterlini, l’altro con Elena Fiachini. Parlando di Orietta Berti, oggi, Teo Teocoli ha ribadito la stima verso l’artista: "Ha una grandissima voce, indipendentemente dalle canzoni, è una bravissima professionista".

