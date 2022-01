Roberta Metsola in tv, Fabio Fazio fa il colpaccio

Francesco Fredella 28 gennaio 2022 a

Domenica Fabio Fazio porta in studio un super ospite: il Presidente del Parlamento Europeo, che arriva a “Che Tempo Che Fa?”. La neo-presidente Roberta Metsola, nominata dopo la morte di David Sassoli, è la più giovane Presidente del Parlamento Europeo di sempre. E’ maltese, avvocata specializzata in diritto e politica europea, parlamentare europea dal 2013 e fa parte del Ppe. Si tratta della terza donna a ricoprire la carica di Presidente del Parlamento Europeo.

Per Fazio si tratta di una puntata epocale, speciale, visto che - come dicono i rumors - avrebbe dovuto ospitare nella prima puntata David Sassoli, che è morto improvvisamente dopo una serie di complicazioni. La neo presidente del Parlamento europeo lo scorso il 12 novembre 2020 era stata eletta Prima Vicepresidente Vicaria. Adesso si attende la sua prima intervista esclusiva, proprio in Italia. Inutile negare che si tratta di un vero colpaccio della Rai.

Che tempo che fa? continua la corsa verso gli scoop: il programma di Fazio piace tantissimo al pubblico per i contenuti, gli ospiti e tutto quello che accade. Anche l’ultimo segmento - il tavolo mette tutti d’accordo. Si tratta di uno show nello show: 4 ore di diretta in cui Fazio, abilmente, spazia dall’attualità alla politica. Senza rinunciare ai grandi personaggi che sono arrivati a Che tempo che fa? Da Lady Gaga a tante altre star internazionali. Mettetevi comodi, non perdete la puntata di domenica sera.

