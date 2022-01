Enrico Letta a Che Tempo Che Fa, cosa inquadrano alle spalle: Fabio Fazio imbarazza il segretario Pd

Giada Oricchio 24 gennaio 2022 a

a

a

Topolino irrompe nella partita del Quirinale. Il segretario del Pd, Enrico Letta, è stato ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo che Fa”, domenica 23 gennaio. Ha annunciato che oggi avrebbe incontrato Matteo Salvini e ha ribadito la necessità di un presidente della Repubblica super partes e condiviso tra centrodestra e centrosinistra. Ma ad attirare l’attenzione del conduttore e dei telespettatori è stato qualcosa alle spalle del segretario. Per la precisione una sfilza di Topolino come ha sottolineato Fazio: “Per chiudere con un sorriso apprezzo molto la collezione di Topolino dietro di lei, è una cosa che accomuna molti padri… si fa quello che si può”. E il giornalista non è stato il solo a notarla.

Tutti restano con le carte coperte. Metteranno le tende a Montecitorio

Su Facebook il giornalista Marino Bartoletti ha scatenato l'ironia degli utenti con un post: “L'Italia si interroga - ha scritto - Di che anno sarà la raccolta di Topolino? È un messaggio politico? Contiene il nome subliminale di un candidato? Forse il mite e malleabile Pippo? O Clarabella in quota rosa? O un "uomo forte" come Basettoni? O tanto vale affidarsi a Gastone? Da domani sapremo!”.

"Poveretto, che doveva fare?". La frase di Mieli su Draghi fa sbottare Mentana

Gli utenti si sono scatenati nei commenti: “Eppure il nesso tra Topolino e il Qurinale c’è… Giuliano Amato”, “Uhm... Forattini disegnava con le sembianza di Topolino Giuliano Amato... per carità, non facessero scherzi!”, “Zio Paperone intanto ha deciso di non candidarsi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.