Che Tempo Che Fa, che incidente ha subito Nek. La verità sulla mano e Fabio Fazio senza parole

“Ho rischiato la necrosi della mano”. E’ drammatico il racconto di Filippo Neviani, nome d’arte di Nek, a “Che Tempo che Fa”, il programma di Rai3, domenica 16 gennaio. Il musicista di Sassuolo, ospite di Fabio Fazio per presentare il libro “A mani nude”, ha ricordato l’incidente che gli è quasi costato una mano: “Stavo riparando un vecchio carro e mi è sfuggito l'attrezzo. E' stata una distrazione minima. La mia mano ora è all'80% della sua funzionalità. Non riacquisirò forse la capacità che ha la mano destra, però sto abituandomi e tornando a essere un musicista. Nelle prime 72 ore la mia mano era a rischio necrosi, vedere gli altri che hanno avuto traumi più importanti dei miei ha ridimensionato il mio trauma, quindi il mio ordine delle idee è cambiato e mi sono ritenuto molto fortunato”.

Quindici mesi fa, il cantautore si è tagliato la mano sinistra con una sega circolare rischiando di perdere il dito medio e l’anulare. C’è voluta un’operazione chirurgica di 11 ore per evitare il peggio. In precedenza, in un'intervista al quotidiano “Il Resto del Carlino”, aveva ammesso: “Non riesco ancora a suonare la chitarra ma posso farlo con la batteria, il basso e il pianoforte. È già importante che sia tutta intera: ho rischiato di perdere medio e anulare”.

Un infortunio che riporta alla mente quello occorso a Gianni Morandi, anche lui vittima di una distrazione durante un lavoro di campagna (stava bruciando le foglie quando le fiamme sono divampate all’improvviso ustionandogli le mani). Sempre a “Il Resto del Carlino”, Nek ha confidato: “Con Gianni ci conoscevamo già, ma non così bene: anche lui ha avuto un incidente alla mano, questo ci ha avvicinato molto. Ora ci sentiamo spesso e i primi minuti di ogni telefonata li passiamo a raccontarci i progressi dei nostri mignoli. Mi ispiro molto a lui”.

